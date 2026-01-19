জাতীয় আরচারিতে প্রাইজমানি, স্বর্ণ জিতলে ৫০ হাজার টাকা

জাতীয় আরচারিতে প্রাইজমানি, স্বর্ণ জিতলে ৫০ হাজার টাকা
ঘরোয়া আরচারির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পদকজয়ীদের জন্য থাকছে প্রাইজমানি। বুধবার টঙ্গিতে শুরু হতে যাওয়া ১৬তম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদকজয়ীদের জন্য প্রাইজমানি হিসেবে নগদ অর্থ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশন।
চ্যাম্পিয়নশিপ উপলক্ষ্যে বিওএ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আরচারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ জানিয়েছেন, ‘একক ইভেন্টে স্বর্ণজয়ী ৫০ হাজার, রৌপ্যজয়ী ২৫ হাজার এবং ব্রোঞ্জজয়ী ১০ হাজার টাকা প্রাইজমানি পাবেন।’
ঘরোয়া আরচারিতে ব্যাপক সাফল্য ছিল পুলিশ আরচারি ক্লাবের। জাতীয় দলের অনেক তারকা তৈরি হয়েছেন এই ক্লাবে খেলে। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পর পুলিশ আরচারি ক্লাবটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
আবুল কাশে মামুন, শ্যামলী রায়রা ঠিকানা বদল করে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ আনসারে। অন্য আরচাররাও খুঁজে নিয়েছেন নতুন ঠিকানা। জাতীয় আরচারিতে রেকর্ড ৭১টি ক্লাব ও সার্ভিসেস দল অংশ নিচ্ছে।
গত ডিসেম্বরে হওয়ার কথা ছিল আরচারির জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। নানা কারণে প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারেনি ফেডারেশন। নতুন বছরে এসে ২০২৫ এর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ
২০২৬ সালে আয়োজন করছে ফেডারেশনের নতুন কমিটি। চার দিনব্যাপি প্রতিযোগিতায় চার শতাধিক আরচার পদকের জন্য লড়বেন। রিকার্ভ ও কম্পাউন্ডের ১০টি ইভেন্টের ৩০টি করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।
