  2. খেলাধুলা

আইসিসি কোনো ডেডলাইন দেয়নি বিসিবিকে, দাবি আমজাদের

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
আইসিসি কোনো ডেডলাইন দেয়নি বিসিবিকে, দাবি আমজাদের
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হুসাইন/ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে একমাসও বাকি নেই। অথচ বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলবে কি না, খেললে কোথায় খেলবে- এখনো কোনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি। এর মধ্যে রোববার (১৮ জানুয়ারি) সংবাদ বের হয়, আগামী ২১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। তবে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ৩৬ সেকেন্ডের সংবাদ সম্মেলনে এটি অস্বীকার করে বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হুসাইন জানিয়েছেন, আইসিসি বিসিবিকে কোনো ডেডলাইন দেয়নি।

সোমবার দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আমজাদ। সেখানে তিনি বলেন, ‘গত শনিবার (১৭ জানুয়ারি) আইসিসির একজন প্রতিনিধি আসেন। তার সঙ্গে আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়। সেখানে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের যে ভেন্যুর ব্যাপারে তথ্য, আমরা বলেছি (ভারতের) ওই ভেন্যুতে খেলতে অপারগ এবং বিকল্প ভেন্যুর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’

আইসিসি প্রতিনিধির সঙ্গে বিসিবির বিস্তারিত আলোচনা হয় জানিয়ে আমজাদ বলেন, ‘ওনারা তখন আমাদের বলেন যে ঠিক আছে, এই ব্যাপারগুলো তারা আইসিসিকে অবহিত করবেন এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত আমাদের জানিয়ে দেবেন। এ ব্যাপারে ওনারা কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা কবে নাগাদ জানাবেন কিছুই বলেননি। শুধু বলেছেন যে আমাদের পরবর্তী তারিখটা কবে হবে জানিয়ে দেবেন।’

আমজাদ নিজের বক্তব্য দেওয়ার পর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করার চেষ্টা করলেও তিনি গ্রহণ করেননি। নিজের বক্তব্য শেষ করেই চলে যান বিসিবির এই পরিচালক।

এসকেডি/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।