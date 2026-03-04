টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০৪ মার্চ, ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, প্রথম সেমিফাইনাল
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল
নারী এশিয়া কাপ
জাপান-চায়নিজ তাইপে
সরাসরি, সকাল ১১টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ভিয়েতনাম-ভারত
সরাসরি, বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ১-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যান সিটি-নটিংহাম
সরাসরি, রাত ১-৩০ মি.
স্টার স্পোর্টস ১
অ্যাস্টন ভিলা-চেলসি
সরাসরি, রাত ১-৩০ মি.
স্টার স্পোর্টস ২
নিউক্যাসল-ম্যান ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ২-১৫ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জার্মান বুন্দেসলিগা
হামবুর্গ-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ১-৩০ মি.
সনি স্পোর্টস ২
স্প্যানিশ কোপা দেল রে
সোসিয়েদাদ-বিলবাও
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড
আইএইচএস/