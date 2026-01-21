  2. খেলাধুলা

ক্রীড়া সংগঠক মনির হোসেনের ইন্তেকাল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:৩৯ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত মুখ বিশিষ্ঠ সংগঠক মনির হোসেন আর নেই। মঙ্গলবার রাতে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের বর্তমান অ্যাডহক কমিটির কোষাধ্যক্ষ।

বেশ কিছু খেলার সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও মনির বেশি পরিচিত ছিলেন কাবাডির সংগঠক হিসেবে। কাবাডির কোনো অনুষ্ঠান এবং মনির সেখানেই নেই- এমনটি খুব কমই দেখা যেতো। তার মৃত্যুতে দেশের কাবাডি হারালো নিবেদিতপ্রাণ এক সংগঠককে।

মনির হোসেন এক সময় রেফারিং করতেন। পরবর্তীতে ফুটবল রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কমিটিতেও ছিলেন। মনিরের আকস্মিক মৃত্যুতে ফুটবল ও কাবাডি অঙ্গনে চলছে শোক।

কাবাডি ফেডারেশন গভীর শোক প্রকাশ করেছে মনিরের প্রয়াণে। সকালে মনিরের স্মৃতি বিজড়িত কাবাডি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জানাজা। তারপর দোলাইরপাড় কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গনের মনির হোসেন বিয়েও করেছিলেন ক্রীড়াঙ্গনের আরেক পরিচিত মুখ নাসরিন আক্তার বেবীকে। দেশের নারী ফুটবল, নারী কাবাডি ও নারী হ্যান্ডবলের উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করছেন বেবী। নারী ফুটবল লিগের সর্বশেষ আসরে নাসরিন স্পোর্টিং একাডেমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

