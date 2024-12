ক্যাচ ফেলার হ্যাটট্রিক জয়সওয়ালের, রাগে আগুন রোহিত

টেস্ট ক্রিকেটে ভুলে যাওয়ার মতো দিন যসশ্বী জয়সওয়ালের। একই দিনে পরপর তিনটি ক্যাচ মিস! খুব যে খারাপ ফিল্ডার তিনি, ব্যাপারটা এমনও নয়। তাহলে কেন এমনটি হলো? যুঙ্গিসম্মত উত্তর না পাওয়া যাক বা না যাক, সব মিলিয়ে মেলবোর্ন টেস্টের চতুর্থ দিনে জয়সওয়ালকে ঘিরে ধরেছে হতাশা। হাতের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপেও পুড়েছেন ভারতীয় তরুণ ক্রিকেটার।

প্রথম ইনিংসে ভারত ৩৬৯ রানে অলআউট হলে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে অস্ট্রেলিয়া। ইনিংসের শুরুতেই জীবন পান অসি ওপেনার উসমান খাজা। ২.৫ ওভারে জাসপ্রিত বুমরাহর বলে লেগ-গালি অঞ্চলে খাজার সহজ ক্যাচ ফেলে দেন জয়সওয়াল। খাজা তখন মাত্র ২ রানে ব্যাট করছিলেন।

জয়সওয়ালের প্রথম ক্যাচ মিসের পর রোহিত শর্মা খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাননি। তবে হতাশার ছাপ স্পর্শ ভেসে উঠেছে ভারতীয় অধিনায়কের মুখে। জয়সওয়ালও হতাশ। তিনিও বিশ্বাস করতে পারছেন না, কীভাবে হাত থেকে এমন সহজ ক্যাচ ফসকে গেল!

শেষমেশ পেসার মোহাম্মদ সিরাজের বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরত যান বাঁহাতি অসি ওপেনার খাজা। তার আগে করেন ২১ রান।

ইনিংসের ৩৯.২ ওভারে পেসার আকাশ দীপের বলে গালিতে মারনাস লাবুশেনের অতি সহজ ক্যাচ ফেলে দেন জসওয়াল। চতুর্থ দিনে ভারতীয় ক্রিকেটারের এটি দ্বিতীয় ক্যাচ মিসের ঘটনা। এবার আর নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি রোহিত। হাত-পা ছুড়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

রোহিতের রেগে যাওয়ার কারণও আছে। এ ঘটনার আগে ১১ বলে ৩ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে চেপে ধরেছিলেন বুমরাহ। লাবুশেনের উইকেট ফেলতে পারলেই ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকতো ম্যাচ। যদিও রোহিতের এমন প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করেন ভক্তদের কেউ কেউ।

Reaction of Rohit Sharma after Yashasvi Jaiswal dropped a catch.



In his 8 years of captaincy, I have never seen Virat Kohli react like this. This is why Rohit still prays to be 0.1% as good of a leader as Virat. pic.twitter.com/3vLmpOfoB3