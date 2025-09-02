  2. তথ্যপ্রযুক্তি

স্মার্টফোনে ভূমিকম্পের আগাম বার্তা পেতে যা করবেন

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্মার্টফোনে ভূমিকম্পের আগাম বার্তা পেতে যা করবেন
ছবি: সংগৃহীত

 

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত হচ্ছে ভূমিকম্প। সম্প্রতি আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানে ছয় মাত্রার এ ভূকম্পন। যাতে ১৪০০ এর বেশি নিহত হয়েছেন এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ভূমিকম্প ঘটতে পারে।

চাইলে আপনি আপনার স্মার্টফোনে আগাম ভূমিকম্পের বার্তা পেতে পারেন। গুগল নিয়ে এসেছে নতুন এক ফিচার। যার নাম আর্থকোয়াক অ্যালার্ট। এর মাধ্যমে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনেই ভূমিকম্পের আগাম বার্তা পাবেন। জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন সংস্থা জানিয়েছে, কম্পন শনাক্ত করবে ছোট আকারের ‘সিসমোমিটার’।

ভূমিকম্পের তীব্রতা শনাক্ত করতে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে একটি সেন্সর কাজ করবে। প্রত্যেকটি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে থাকে ছোট্ট-ছোট্ট কিছু অ্যাক্সিলারোমিটার, যেগুলো মিনি সিজমোমিটার হিসেবে কাজ করতে পারে। নতুন ফোনগুলোত গুগলের এই ফিচার কাজ করবে।

জেনে নিন নিজেদের ফোনে কীভাবে এই অ্যালার্ট চালু করবেন-

>> প্রথমে ফোনের সেটিংসে যান।

>> এরপর সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সেকশনে যেতে হবে।

>> এবার আপনি আর্থকোয়াক অপশনটি দেখতে পাবেন। তাতে ক্লিক করুন।

>> যদি সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সেকশনে দেখতে না পান, তাহলে আপনাকে অ্যাডভান্সে ক্লিক করে আর্থকোয়াক অপশনটি ক্লিক করতে হবে।

>> এরপরেই আপনার ফোনে আর্থকোয়াক অ্যালার্ট ফিচারটি চালু হয়ে যাবে।

আরও পড়ুন

সোশ্যাল মিডিয়া নজর রাখছে আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও

পানি ছাড়াও যেসব কারণে স্মার্টফোন নষ্ট হতে পারে

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

কেএসকে/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারে যেসব ভুল করলেই বিপদ

পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারে যেসব ভুল করলেই বিপদ

স্মার্টফোন
বাহারি কভার ব্যবহার করে ফোনের ক্ষতি করছেন না তো?

বাহারি কভার ব্যবহার করে ফোনের ক্ষতি করছেন না তো?

স্মার্টফোন
ফোন, ল্যাপটপ হ্যাকারের থেকে সুরক্ষিত রাখবেন যেভাবে

ফোন, ল্যাপটপ হ্যাকারের থেকে সুরক্ষিত রাখবেন যেভাবে

স্মার্টফোন