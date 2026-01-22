  2. তথ্যপ্রযুক্তি

টেক অ্যাওয়ার্ড পেলেন তিতাস সরকার

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
টেক অ্যাওয়ার্ড পেলেন তিতাস সরকার
তিতাস সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ন্যাশনাল টেক অ্যাওয়ার্ড

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ন্যাশনাল টেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিতাস সরকার। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

তিতাস সরকার মাইক্রোটিক সার্টিফাইড প্রশিক্ষক। তিনি অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম বিডি ই-লার্নিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে নেটওয়ার্কিং, সাইবার সিকিউরিটি ও অন্যান্য আইটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি ও প্রকাশ করে আসছেন। তার বানানো কনটেন্ট বহু শিক্ষার্থী ও আইটি পেশাজীবীর দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মূলত বিডি ই-লার্নিং প্রকল্প নিয়েই তিনি এ বছর ন্যাশনাল টেক অ্যাওয়ার্ডে আবেদন করেন।

সাফল্যের পেছনের গল্প জানতে চাইলে তিতাস সরকার জানান, ভিডিও টিউটোরিয়ালের পাশাপাশি তিনি চারটি প্রযুক্তিবিষয়ক বই প্রকাশ করেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘মাইক্রোটিক রাউটার অ্যান্ড সিকিউরিটি’। বইটি প্রকাশের পর মাইক্রোটিক আয়োজিত ব্যবহারকারীদের সম্মেলনে তিনি মাইক্রোটিক কর্মীদের বইটি উপহার দেন। সেসময় মাইক্রোটিক তাকে সার্টিফাইড ট্রেইনার হওয়ার পরামর্শ দেন এবং থাইল্যান্ডে ‘ট্রেইন দ্য ট্রেইনার’ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন।

ওই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিতাস মাইক্রোটিক সার্টিফাইড ট্রেইনার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। এখন আন্তর্জাতিকভাবে মাইক্রোটিকের প্রশিক্ষণ ও ভেন্ডর সার্টিফিকেশন পরীক্ষা নেন তিনি।

তিতাস একপর্যায়ে ইংরেজি ভাষায় কনটেন্ট তৈরি শুরু করেন। এতে দেশের বাইরেও তার পরিচিতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় মাইক্রোটিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও টেকনিক্যাল সেশন পরিচালনা করেছেন।

তিতাস সরকার জানান, ভবিষ্যতে তিনি আরও উন্নত ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির পাশাপাশি সার্টিফাইড আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে চান।


আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।