৬ ঘণ্টা পর সচল হলো ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ-ইনস্টাগ্রাম

টানা ছয় ঘণ্টা ডাউন থাকার পর সচল হয়েছে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ-ইনস্টাগ্রাম। মঙ্গলবার (৫ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় ভোর পৌনে ৪টার দিকে এগুলো সচল হয়। বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি সোমবার (৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার পর থেকে বাংলাদেশেও ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম অচল হয়ে পড়ে। এর সবগুলো পরিষেবাই ফেসবুক মালিকানাধীন।

ডাউন ডিটেকটরের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, সারাবিশ্ব থেকে এসময়ের মধ্যে ১০.৬ মিলিয়ন রিপোর্ট করা হয়েছে।এটাই সাম্প্রতিককালে ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মের জন্য সবচেয়ে বড় ঘটনা। সর্বশেষ ২০১৯ সালে এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল ফেসবুক, তখন প্রায় ১৪ ঘণ্টা বন্ধ ছিল ফেসবুক।

ডাউন ডিটেকটর হচ্ছে একটি অনলাইন সাইট, যারা বিভিন্ন সাইট বা অনলাইন সেবা বিপর্যস্ত হলে তা নিয়ে তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, অনলাইন নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, ডিএনএস বা ডোমেনের কোনো ত্রুটির কারণে এমনটি হতে পারে।

এদিকে এই ত্রুটির কারণে ক্ষমা চেয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ। তিনি বলেন, ‌‘ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জার আবারও স্বাভাবিক হয়েছে। আজকের এই ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি- আমি জানি আপনারা মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকতে কী পরিমাণ আমাদের পরিষেবার ওপর নির্ভর করেন।’

টুইটারে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা (সিটিও) মাইক শ্রোফার বলেছেন, ফেসবুকসহ তাদের পরিষেবাগুলো পুরোপুরি ঠিক করতে কিছুটা সময় লেগেছে। এজন্য তারা ব্যবহারকারীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে।

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.