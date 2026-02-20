চেষ্টা থাকবে যেন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি: পরিবেশমন্ত্রী 
জাতীয়

চেষ্টা থাকবে যেন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি: পরিবেশমন্ত্রী 

০৩:৩১ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার

সব দিক থেকে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা থাকবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আব্দুল আউয়াল মিন্টু...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!