মানুষ যেভাবে দেখতে চাইবে সেভাবেই চলবে আইন মন্ত্রণালয়
জাতীয়

০৪:০৩ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার

জুলাই হত্যাকাণ্ডের জন্য মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার স্বাভাবিক গতিতে চলবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যেসব যোদ্ধা জীবন দিয়েছেন তাদের মর্যাদা সংরক্ষণ করা হবে...

১৭ বছরে যারা জীবন দিয়েছে তাদের কথা স্মরণ রেখে কাজ করবো
আইন-আদালত

০২:২৮ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার

গণতন্ত্র রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ১৭ বছরে যারা জীবন দিয়েছে তাদের কথা স্মরণে রেখেই কাজ করার প্রত্যয়ের কথা জানিয়েছেন আইন...

