ঈদে ঝটপট তৈরি করুন ডাবল লেয়ারের চকলেট বরফি
লাইফস্টাইল

ঈদে ঝটপট তৈরি করুন ডাবল লেয়ারের চকলেট বরফি

০৫:০০ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬, রোববার

ঈদ মানেই সুস্বাদু খাবারের আয়োজন, আর সেই আয়োজনের শেষে একটি মজাদার ডেজার্ট থাকলে আনন্দ যেন আরও বেড়ে যায়। তবে ব্যস্ততার কারণে অনেকেই এমন ডেজার্ট খুঁজে থাকেন, যা খুব দ্রুত এবং সহজে তৈরি করা যায়...

ঈদে টেবিলে রাখুন গাজরের ক্ষীর
লাইফস্টাইল

ঈদে টেবিলে রাখুন গাজরের ক্ষীর

০২:০৩ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬, রোববার

ঈদ মানে সুস্বাদু খাবারের আয়োজন। পরিবারের সদস্য ও অতিথিদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করার এই বিশেষ দিনে রান্নাঘরেও থাকে উৎসবের আমেজ...

ঈদের দিন পাতে রাখুন মুরগির কোরমা
লাইফস্টাইল

ঈদের দিন পাতে রাখুন মুরগির কোরমা

১২:৩৩ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬, রোববার

ঈদের দিন মানেই আনন্দ, মিলনমেলা আর সুস্বাদু খাবারের বিশেষ আয়োজন। সেই উৎসবের টেবিলকে আরও সমৃদ্ধ করতে পাতে রাখতে পারেন মুরগির কোরমা। যার ঘন ঝোল, সুগন্ধি মশলা আর মোলায়েম স্বাদ মুহূর্তেই সবার মন জয়....

যেভাবে রান্না করলে পোলাও হবে ঝরঝরে
লাইফস্টাইল

যেভাবে রান্না করলে পোলাও হবে ঝরঝরে

১০:৩৯ এএম, ১৫ মার্চ ২০২৬, রোববার

নরম অথচ আলাদা দানা দানা, ভাত যখন স্বাদে পূর্ণ এটাই সেরা পোলাও। কিন্তু অনেক সময় আমরা চাই ঝরঝরে পোলাও, তবু ভাত হয়ে যায় নরম। তবে অল্প কিছু টিপস মানলেই আপনিও ঘরে বসে পাবে ঝরঝরে, সুগন্ধি পোলাও। যা উৎসবে....

বিশেষ দিনে ভিন্ন আয়োজনে রাখুন চিংড়ি দুধে বিরিয়ানি
লাইফস্টাইল

বিশেষ দিনে ভিন্ন আয়োজনে রাখুন চিংড়ি দুধে বিরিয়ানি

০৩:২৩ পিএম, ১৪ মার্চ ২০২৬, শনিবার

বিশেষ কোনো দিন মানেই ভিন্ন স্বাদের আয়োজন, প্রিয়জনদের সঙ্গে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করা। সেই আয়োজনকে আরও অনন্য করে তুলতে মেন্যুতে রাখতে পারেন চিংড়ি দুধে বিরিয়ানি, যেখানে ঐতিহ্যবাহী বিরিয়ানির ঘ্রাণ মিশে যায় দুধের ক্রিমি স্বাদ আর চিংড়ি..

ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনত্ব, ঈদে বানান নওয়াবি জর্দা
লাইফস্টাইল

ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনত্ব, ঈদে বানান নওয়াবি জর্দা

০২:৩৭ পিএম, ১৪ মার্চ ২০২৬, শনিবার

ঈদের দিনে কিছু খাবার আছে, যা আমরা সব সময় খেয়ে থাকি। জর্দা তার মধ্যে একটি। ঈদে নানা ধরনের মিষ্টির সঙ্গে জর্দা তৈরির রেওয়াজ থাকে...

গরুর মাংসের কালা ভুনার সহজ রেসিপি
লাইফস্টাইল

গরুর মাংসের কালা ভুনার সহজ রেসিপি

০২:১৭ পিএম, ১৪ মার্চ ২০২৬, শনিবার

মজাদার ও ঝাল স্বাদের খাবার পছন্দ করেন অনেকেই। আর সেই তালিকায় বিশেষ জায়গা দখল করে আছে গরুর মাংসের কালা ভুনা। ঘন মসলা, ধীরে ধীরে ভুনে নেওয়া মাংস আর গাঢ় রঙের ঝোল সব মিলিয়ে এই পদটি ভাত বা পোলাওয়ের...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!