গাছে আম-জাম ধরলে পাঠাবেন, আমি খাবো: কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী০৪:২০ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার
কৃষক কার্ড ও গাছের চারা বিতরণের সময় উপস্থিত কৃষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন, ‘উনাদের গাছের চারা দিচ্ছি...
কৃষক বাঁচলে দেশের মানুষ ভালো থাকবে: প্রধানমন্ত্রী০৩:০৯ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, কৃষকরা যদি বেঁচে থাকে, দেশের মানুষ ভালো থাকতে পারবে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্যই হচ্ছে কৃষককে...
কৃষক কার্ড বিতরণে রাজনৈতিক বিবেচনার সুযোগ নেই: আইনমন্ত্রী০৩:০৪ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার
কৃষক কার্ড বিতরণে রাজনৈতিক বিবেচনা বা অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান...
ভার্চুয়ালি ঝিনাইদহে কৃষক কার্ড বিতরণ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী০২:১৯ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষক কার্ডের বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শৈলকুপার আবাইপুর ইউনিয়নের কৃপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ভার্চুয়ালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়...
টাঙ্গাইলে কৃষক কার্ডের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী০১:০৩ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার
টাঙ্গাইলে কৃষক কার্ডের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি কৃষক কার্ড বিতরণ ও প্রি-পাইলটিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি...