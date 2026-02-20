পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শন হবে ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’: খলিলুর রহমান০৯:০৬ এএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ঘোষণা দিয়েছেন, দেশের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রীয় নীতি হবে ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’...
উপদেষ্টা থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী: ড. খলিলকে ঘিরে প্রশ্ন-প্রত্যাশা১০:০৩ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
যাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাকে নিয়ে আগে বিএনপির আপত্তি ছিল। এখন সেই ব্যক্তিকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে দলটি অতিরিক্ত একটি বিতর্ক তৈরি করেছে...
প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাস্তববাদী সম্পর্ক চায় সরকার: পররাষ্ট্রমন্ত্রী০৯:৫৮ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তববাদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় সরকার। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে কূটনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে...
আমি তো জোর করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইনি: খলিলুর রহমান০৯:২৬ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারে টেকনোক্র্যাট কোটায় দায়িত্ব পাওয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, আমি তো জোর করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইনি...