প্রেমের চিঠি এখন অতীত, যা আসে আইনি-তালাক নোটিশ
০৫:৫২ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

‌‘তোমার তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজও অনুভব করতে পারি। তুমি কি চেয়ে দেখেছিলে? আমার চোখে ছিল জল, হাতে সেবা করার আকুল স্পৃহা....।’ আবার ‘বন্ধু, তুমি আমার চোখের জলের ‘মতিহার’, বাদল রাতের বুকের বন্ধু’—প্রেম...

প্রেমে সফল হতে চিঠির ১০ উপকার
০৫:৫১ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

প্রেমে জয়ী হতে সবসময় ডেট, কফি বা রেস্টুরেন্টের বিল দরকার হয় না। মাঝেমধ্যে একটা সাদা কাগজ আর কলমই যথেষ্ট ...

চিঠি লিখলে কি মানসিক শান্তি পাওয়া যায়
০১:৫৪ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

মানুষের ভেতরের আবেগ সবসময় এত দ্রুত প্রকাশ পায় না। কখনও কখনও ধীরে বসে লেখা কয়েকটি শব্দই সবচেয়ে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে মনের অনুভূতিকে। এজন্যই মনোবিদরা চিঠি লেখাকে একটি…

প্রেমপত্র থেকে আজকের মেসেজিং অ্যাপ, আবেগ কি একই!
০১:২৪ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

এক সময় প্রেমপত্রের দখল নিলো টেলিফোন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি টেলিফোনের প্রসার ঘটলে যোগাযোগে নতুন মাত্রা যোগ হয়। কেবল শব্দ নয়, সরাসরি প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর শোনার সুযোগ তৈরি হয়।...

