ট্রাম্পের নতুন শুল্কের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত১১:৪৬ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার
আইনি মারপ্যাঁচ ও জটিল রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে ট্রাম্পের নতুন শুল্কের ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা...
পাল্টা শুল্ক বাতিল সুপ্রিম কোর্টের রায় ট্রাম্পের দলের জন্য ‘ছদ্মবেশী উপহার’?১০:১৫ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার
এই রায় ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিকভাবে এই পরাজয় ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান পার্টির জন্য শেষ পর্যন্ত লাভজনক হতে পারে...
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনায় ইরান কেন সংঘাতের পথ বেছে নিতে পারে১১:৫৭ এএম, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, শনিবার
মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি অব্যাহতভাবে বাড়ছে। এটি এখন আর শুধু সংকেত নয়, বরং প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইরানি জলসীমার
ইরানে হামলার জন্য ‘প্রস্তুত’ যুক্তরাষ্ট্র, অপেক্ষা কীসের?০৪:৩৫ পিএম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার
ইরানে দীর্ঘমেয়াদি হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রায় প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন বর্তমান ও সাবেক মার্কিন কর্মকর্তারা। এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল আঘাত বাহিনী...
নিউজিল্যান্ডের ‘গোল্ডেন ভিসা’ পেতে মরিয়া কেন বিশ্বের ধনীরা?১১:৫৬ এএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
আবেদনকারীদের প্রায় ৪০ শতাংশ মার্কিন, তারপরে চীন ও হংকং থেকে...
চিকেন্স নেক এবং আসামে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ কেন বানাচ্ছে ভারত?০৩:১০ পিএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাকি দেশকে সংযুক্ত করে রেখেছে যে সরু ভূখণ্ড, যেটা ‘চিকেন্স নেক’ বা ‘শিলিগুড়ি করিডোর’ নামেও পরিচিত, সেখানে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ কেটে...
তালেবানের ইউটার্ন পাকিস্তানের হাত ছেড়ে আফগানিস্তান কেন ভারতমুখী হলো?০১:৩৪ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
আফগানিস্তানের ভারতঘেঁষা কূটনীতি এখন পাকিস্তানের জন্য নতুন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের পর থেকেই দেশটির ওপর পাকিস্তানের দৃশ্যমান প্রভাব ছিল...