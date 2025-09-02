বাসযাত্রীর দীর্ঘশ্বাস ও অন্তর্বর্তী সরকারের আশ্বাস
মতামত

১০:০২ এএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

রাজধানীবাসীর কাছে দিন দিন অসহনীয় দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠছে গণপরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। শুধু তাই নয়, ভোগান্তির তালিকা দিন দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর...

রোহিঙ্গার বোঝা কতদিন বইবে বাংলাদেশ?
মতামত

০৯:৫৮ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫, মঙ্গলবার

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে কক্সবাজারে আয়োজিত ‘স্টেকহোল্ডারস’ ডায়ালগে যোগ দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাত দফা প্রস্তাব...

বাংলা নাটকের গৌড়জন সেলিম আল দীন
মতামত

১০:১১ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫, সোমবার

সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর জীবন ঘনিষ্ঠ সৃষ্টি সম্ভার জীবিতকালেই তাঁকে পৌঁছে দেয় অনন্য এক উচ্চতায়...

‘মন খোলে সমালোচনা’ বনাম সাহসী সাংবাদিকতার বিপদ
মতামত

১০:০১ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ‘মন খোলে সমালোচনা’ করার আহ্বানে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে আশার সঞ্চার হয়...

এতো শোক সইবো কেমন করে?
মতামত

০৯:৩১ এএম, ২২ জুলাই ২০২৫, মঙ্গলবার

বিমান বিধ্বস্তে বহুসংখ্যক হতাহতের ঘটনায় মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। শোকে মুহ্যমান গোটা দেশ। একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে...

