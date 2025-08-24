বিভুরঞ্জনের চলে যাওয়া কি বার্ধক্যের সংকট?
মতামত

বিভুরঞ্জনের চলে যাওয়া কি বার্ধক্যের সংকট?

০৯:৩১ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫, রোববার

সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকারের বয়স পঞ্চাশের নিচে হলে হয়তো ‘আত্মহত্যা’ করতেন না। হয়তো চেষ্টা করতেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির...

বিভুদার সততার মূল্য এবং সাংবাদিকতার কঠিন বাস্তবতা
প্রবাস

বিভুদার সততার মূল্য এবং সাংবাদিকতার কঠিন বাস্তবতা

০৮:৫১ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫, রোববার

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ‌‘খোলা চিঠি’ এবং সম্প্রতি তার আকস্মিক মৃত্যু বাংলাদেশের সাংবাদিকতা পেশার এক করুণ ও কঠিন বাস্তবতাকে উন্মোচন করেছে...

সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের মৃত্যুতে নেটজুড়ে শোক
সোশ্যাল মিডিয়া

সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের মৃত্যুতে নেটজুড়ে শোক

০৩:৫০ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

২১ আগস্ট সকাল ১০টায় রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে অফিসের উদ্দেশে বের হন সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকার...

ম্যানেজমেন্ট ও সাংবাদিকের মধ্যে একটি লাইন ড্র করতে হবে: আমীর খসরু
রাজনীতি

ম্যানেজমেন্ট ও সাংবাদিকের মধ্যে একটি লাইন ড্র করতে হবে: আমীর খসরু

০২:৩১ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সাংবাদিকতার বেলায় আমি বলবো, ম্যানেজমেন্ট এবং সাংবাদিকের মধ্যে একটি লাইন ড্র (অঙ্কন) করতে হবে...

সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের শরীরে মেলেনি আঘাতের চিহ্ন, মরদেহ আসছে ঢাকায়
জাতীয়

সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের শরীরে মেলেনি আঘাতের চিহ্ন, মরদেহ আসছে ঢাকায়

০২:২১ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল...

বিভুদার দুঃখ-দহন
মতামত

বিভুদার দুঃখ-দহন

০২:০৭ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

২১ আগস্ট মধ্যরাতে বিভুদার (জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক-সাবেক সম্পাদক বিভুরঞ্জন সরকার) নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে উৎকণ্ঠিত হই। পরদিন সকালে সাংবাদিক বন্ধু...

মুন্সিগঞ্জে ময়নাতদন্তের পর বিভুরঞ্জনের মরদেহ ঢাকায় আনা হবে
জাতীয়

মুন্সিগঞ্জে ময়নাতদন্তের পর বিভুরঞ্জনের মরদেহ ঢাকায় আনা হবে

০৯:৪১ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

অফিসে যাওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বেরিয়ে একদিন আগে নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ মুন্সীগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার করা হয়...

সত্য লিখে বাঁচা সহজ নয়: মৃত্যুর আগে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন
জাতীয়

সত্য লিখে বাঁচা সহজ নয়: মৃত্যুর আগে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন

০৯:৪৭ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার মেঘনা নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়...

মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের মরদেহ উদ্ধার
জাতীয়

মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের মরদেহ উদ্ধার

০৬:৫৯ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়...

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ পাচ্ছে না পরিবার
গণমাধ্যম

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ পাচ্ছে না পরিবার

০১:১০ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ পাচ্ছে না পরিবার। বৃহস্পতিবার থেকে তিনি নিখোঁজ। নিখোঁজের ঘটনায় রাজধানীর...

বাম রাজনীতি কি আজ শুধুই স্মৃতি, না ভবিষ্যৎও?
মতামত

বাম রাজনীতি কি আজ শুধুই স্মৃতি, না ভবিষ্যৎও?

১০:০০ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫, বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে বামপন্থি আন্দোলন একসময় ছিল বড় শক্তি। ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক-খেতমজুর, তরুণ ছাত্রসমাজ...

জুলাই অভ্যুদয়, সমন্বয়ক এবং মানি মেকিং মেশিন
মতামত

জুলাই অভ্যুদয়, সমন্বয়ক এবং মানি মেকিং মেশিন

১০:০৭ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫, বৃহস্পতিবার

চাঁদাবাজি আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। কোনো কোনো ছাত্র সংগঠনের কারো কারো বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ কত ধরনের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার কত অভিযোগই...

ইসলামী রাজনীতি মানেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা নয়
মতামত

ইসলামী রাজনীতি মানেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা নয়

১০:০৮ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫, বৃহস্পতিবার

কবি ও রাষ্ট্রচিন্তক ফরহাদ মজহার ১৯ জুলাই চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক মতবিনিময় সভায় জামায়াতে ইসলামীর প্রতি একটি অনন্য ও গভীর রাজনৈতিক অনুরোধ রেখেছেন...

বিচারপতির বিচার : শীর্ষ এজলাস থেকে কাঠগড়ায়
মতামত

বিচারপতির বিচার : শীর্ষ এজলাস থেকে কাঠগড়ায়

০৯:৫৫ এএম, ৩১ জুলাই ২০২৫, বৃহস্পতিবার

একজন প্রধান বিচারপতি শুধু একটি আদালতের নন, তিনি একটি রাষ্ট্রের ন্যায়ের প্রতীক। কিন্তু সেই বিচারপতির রায়ই যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, যদি তার সিদ্ধান্তই বিভাজন...

দুর্ঘটনায় শুধু শোক নয়, প্রস্তুতি ও দায়িত্বশীলতা চাই
মতামত

দুর্ঘটনায় শুধু শোক নয়, প্রস্তুতি ও দায়িত্বশীলতা চাই

০৯:৫৮ এএম, ২৪ জুলাই ২০২৫, বৃহস্পতিবার

২১ জুলাই দুপুরে একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে...

ড. ইউনূসের তিন শূন্য তত্ত্ব ও বাস্তবতা
মতামত

ড. ইউনূসের তিন শূন্য তত্ত্ব ও বাস্তবতা

১০:০০ এএম, ১৭ জুলাই ২০২৫, বৃহস্পতিবার

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ক্ষুদ্রঋণের সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস আর জাতিসংঘের মিলনায়তনে নোবেল পদকের গর্বিত মুহূর্ত ভেসে ওঠে; একই সঙ্গে...

বিজয় যখন দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়
মতামত

বিজয় যখন দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়

০৯:৪৬ এএম, ১০ জুলাই ২০২৫, বৃহস্পতিবার

স্বাধীন দেশের সরকার পতনের ঘটনাকে কখনো কখনো ‘বিপ্লব’ বলা হয়। কখনো তাকে ‘ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান’, কখনো আবার ‘নতুন পথের সন্ধান’। তবে এসব শব্দ দিয়ে...

রাজনীতিতে পুরোনো ধারা নাকি নতুন শক্তির উত্থান?
মতামত

রাজনীতিতে পুরোনো ধারা নাকি নতুন শক্তির উত্থান?

১০:০৩ এএম, ০৩ জুলাই ২০২৫, বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক গভীর রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে গেছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনের অবসান, সরকারপ্রধানসহ...

ছোট ছোট দল নিয়ে বিএনপির বড় বড় কথা
মতামত

ছোট ছোট দল নিয়ে বিএনপির বড় বড় কথা

০৯:৫০ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার

বিএনপি ঘোষণা দিয়ে ২০ দলীয় জোট ভেঙে দিয়েছে। কেন? বিএনপি মনে করছিল ২০ দলীয় জোটের কারণে বৃহত্তর ঐক্য গঠন করে সরকার পতন ত্বরান্বিত করা হবে...

বিএনপি থেকে কি জামায়াত দূরে সরছে?
মতামত

বিএনপি থেকে কি জামায়াত দূরে সরছে?

০৯:৫০ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার

বিএনপির সঙ্গে বিএনপির রাজনৈতিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া দীর্ঘদিনের। বলা যায়, পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর পুনরুজ্জীবন ও উত্থান হয়েছে জিয়াউর রহমানের সহায়তায়...

১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন
মতামত

১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন

০৯:৪৯ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জীবিত স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসবেন...

