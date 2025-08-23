ম্যানেজমেন্ট ও সাংবাদিকের মধ্যে একটি লাইন ড্র করতে হবে: আমীর খসরু
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সাংবাদিকতার বেলায় আমি বলবো, ম্যানেজমেন্ট এবং সাংবাদিকের মধ্যে একটি লাইন ড্র (অঙ্কন) করতে হবে। ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করবে, সাংবাদিক সাংবাদিকের কাজ করবে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে জিয়াউর রহমান স্টাডি সার্কেল আয়োজিত ‘ফ্যাসিস্ট আমলে গণমাধ্যম, বর্তমান অবস্থা: জনগণের প্রত্যাশা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, এই লাইন ক্রস করে ম্যানেজমেন্ট যদি সাংবাদিকের লাইনে চলে আসে তাহলে সাংবাদিকতা হবে না। সাংবাদিক এবং ম্যানেজমেন্টের মধ্যে যে ওয়াল এই ওয়ালটা ক্রস করা যাবে না।
আমীর খসরু বলেন, আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের মানুষের মনোজগতে যে প্রত্যাশা-আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, যে রাজনীতিবিদ এবং যে রাজনৈতিক দল সেটা বুঝতে পারবে না, ধারণ করতে পারবে না, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আগামী দিনে তাদের জন্য কোনো জায়গা থাকবে না। নতুন বাংলাদেশে মানুষের আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশার জায়গাটা অন্য জায়গায় চলে গেছে। যে সব রাজনৈতিক দল বুঝবে না, তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে।
মিডিয়াকে গণতন্ত্রায়নের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিএনপির এই স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, আমাদের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থনীতিকে গণতন্ত্রায়ন করতে হবে। রাজনীতি শুধু গণতন্ত্রায়ন করলেই চলবে না। অর্থনীতিকেও গণতন্ত্রায়ন করতে হবে, মিডিয়াকেও গণতন্ত্রায়ন করতে হবে। গণতন্ত্র শুধু ভোট দিয়ে সরকার গঠন করলেই হবে না। প্রত্যেকটি জায়গায় যদি গণতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটাতে না পারি, তাহলে গণতন্ত্র কাজ করবে না।
তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত থাকবে, আদর্শ থাকবে। কিন্তু সাংবাদিকতায় সেটি প্রতিফলিত হওয়া উচিত না। তার কার্যক্রমের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠতা থাকবে। বাংলাদেশ একটি বড় ক্রস রোডে আছে। দেশের মানুষের মনোজগতে যে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়েছে সেটির প্রতিফলন আমাদের ঘটাতে হবে।
সেমিনারে জিয়াউর রহমান স্টাডি সার্কেলের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ কাশেমের সভাপতিত্বে ও ডিআরইউয়ের সাবেক সভাপতি মোরসালিন নোমানির সঞ্চালনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খালেদা জিয়ার সাবেক সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব আশিক ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ডেপুটি চিফ নিউজ এডিটর এ জে এম রাজিব হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার, বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল ইসলাম প্রমুখ।
মূল প্রবন্ধে আশিক ইসলাম গত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের গণমাধ্যমের দুরাবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি গণমাধ্যমের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি তার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
