পীরের বাগ থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বিস্ফোরক উদ্ধার
জাতীয়

পীরের বাগ থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বিস্ফোরক উদ্ধার

০৪:০৬ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মঙ্গলবার

রাজধানীর মিরপুরের পীরের বাগ এলাকার একটি বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ শিবিরের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ...

ভারতে বোমা আতঙ্কে বিমানের জরুরি অবতরণ
আন্তর্জাতিক

ভারতে বোমা আতঙ্কে বিমানের জরুরি অবতরণ

১১:৪৮ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০১৬, শনিবার

বোমা আতঙ্কে ভারতের অভ্যন্তরীন রুটে চলাচলকারী গোএয়ার এয়ারলাইনের একটি বিমান জরুরি অবতরণ করেছে। শনিবার দেশটির পূর্বাঞ্চলের ভূবনেশ্বর...

নিজের বোমায় আহত হলেন যুবক
দেশজুড়ে

নিজের বোমায় আহত হলেন যুবক

০১:৪৯ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০১৬, বুধবার

যশোরে নিজের বোমায় এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে যশোরের ঝুমঝুমপুর আদর্শ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। আহত শাকিল ইসলাম...

সাতক্ষীরায় নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে ৭ বোমার বিস্ফোরণ
দেশজুড়ে

সাতক্ষীরায় নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে ৭ বোমার বিস্ফোরণ

০১:৪৫ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫, বুধবার

সাতক্ষীরার কলারোয়া পৌরসভা নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে সাতটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। এসময় সংঘর্ষসহ ব্যালট বাক্স ছিনতাই চেষ্টারও ঘটনা ঘটেছে।

