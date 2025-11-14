পীরের বাগ থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বিস্ফোরক উদ্ধার০৪:০৬ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মঙ্গলবার
রাজধানীর মিরপুরের পীরের বাগ এলাকার একটি বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ শিবিরের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ...
ভারতে বোমা আতঙ্কে বিমানের জরুরি অবতরণ১১:৪৮ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০১৬, শনিবার
বোমা আতঙ্কে ভারতের অভ্যন্তরীন রুটে চলাচলকারী গোএয়ার এয়ারলাইনের একটি বিমান জরুরি অবতরণ করেছে। শনিবার দেশটির পূর্বাঞ্চলের ভূবনেশ্বর...
নিজের বোমায় আহত হলেন যুবক০১:৪৯ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০১৬, বুধবার
যশোরে নিজের বোমায় এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে যশোরের ঝুমঝুমপুর আদর্শ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। আহত শাকিল ইসলাম...
সাতক্ষীরায় নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে ৭ বোমার বিস্ফোরণ০১:৪৫ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫, বুধবার
সাতক্ষীরার কলারোয়া পৌরসভা নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে সাতটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। এসময় সংঘর্ষসহ ব্যালট বাক্স ছিনতাই চেষ্টারও ঘটনা ঘটেছে।