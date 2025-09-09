কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!
চিনতে পারছেন মায়াবী এই ছোট্ট শিশুটি কে?০২:০০ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
গোলগাল মুখ, দুষ্টু হাসি আর চোখেমুখে সরলতার ছাপ- কে জানতো এই শিশুই একদিন হয়ে উঠবে বলিউডের সবচেয়ে সাহসী আর বহুমাত্রিক অভিনেত্রীদের একজন। হ্যাঁ, এ ছবির ছোট্ট মেয়েটিই আজকের রাধিকা আপ্টে। গ্ল্যামারের চকচকে দুনিয়ায় যিনি নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন ভিন্ন পথ বেছে নিয়ে। কখনো সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভাঙা চরিত্রে, কখনো মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত নারীর ভূমিকায়-প্রতিটি অভিনয়ে তিনি যেন নতুন করে জন্ম নেন। আজ জন্মদিনে তাই ফিরে দেখা যাক ছোট্ট মেয়েটির সেই যাত্রাপথ, যিনি বড় হয়ে হয়েছেন বলিউডের অন্যতম সাহসী কণ্ঠস্বর। ছবি: অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে