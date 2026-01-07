শুল্ক বাতিল আইনি যুদ্ধে অসহায় ট্রাম্প০২:১৫ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার
এই রায়ের সবচেয়ে আলোচিত দিক হলো ট্রাম্পের নিয়োগ দেওয়া তিন বিচারপতির অবস্থান...
বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ‘টালবাহানা করা’ দেশগুলোকে ট্রাম্পের হুমকি১০:২২ এএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার
যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা বৈশ্বিক শুল্ক নীতি স্থগিত করার পর দেশটির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ‘টালবাহানা করা’ দেশগুলোর ওপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপের হুমকি...
শুল্ক চুক্তি থেকে পিছু হটবে না যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্পের প্রতিনিধি০৮:০৫ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার
যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে যেসব দেশের সঙ্গে শুল্ক চুক্তি করেছে, সেখান থেকে পিছু হটবে না বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের...
ট্রাম্পের ১৫ শতাংশ শুল্ক নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তি, কবে হচ্ছে কার্যকর?০৬:০০ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার
এখনো স্পষ্ট নয়, এরই মধ্যে যেসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক চুক্তি হয়েছে, তাদের জন্য নতুন হার প্রযোজ্য হবে কি না...
ট্রাম্পের নতুন শুল্কের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত১১:৪৬ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার
আইনি মারপ্যাঁচ ও জটিল রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে ট্রাম্পের নতুন শুল্কের ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা...
পাল্টা শুল্ক বাতিল সুপ্রিম কোর্টের রায় ট্রাম্পের দলের জন্য ‘ছদ্মবেশী উপহার’?১০:১৫ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার
এই রায় ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিকভাবে এই পরাজয় ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান পার্টির জন্য শেষ পর্যন্ত লাভজনক হতে পারে...
বৈশ্বিক শুল্ক ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার ঘোষণা ট্রাম্পের০১:০৮ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার
যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প...