শুভ জন্মদিন মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি০৫:০১ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
ভারতের তারকা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদবের জন্মদিন আজ। ক্রিকেটবিশ্বে তিনি পরিচিত ‘মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি’ নামে। তার ব্যাট যেন এক অদ্ভুত জাদুর কাঠি-যেকোনো দিকেই বল পাঠাতে পারেন তিনি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেরিতে অভিষেক হলেও, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের তালিকায়। জন্মদিনে তাই ভক্তরা আবারও স্মরণ করছে তার সেই লড়াই, প্রতিভা আর সাফল্যের গল্প। ছবি: তারকার ফেসবুক থেকে