ইসরায়েলের বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি হিজবুল্লাহর০৭:৫২ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬, রোববার
হিজবুল্লাহ জানায়, তারা তেল-আবিবের দক্ষিণে অবস্থিত পালমাচিম বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি ‘উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র’ নিক্ষেপ করেছে...
হিজবুল্লাহ (Hezbollah):
হিজবুল্লাহ নিয়ে সব খবর ও বিশ্লেষণ—লেবাননভিত্তিক এই শিয়া সংগঠন ১৯৮২ সালে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইরানের সমর্থন ও সিরিয়ার সহযোগিতায় হিজবুল্লাহ দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং লেবাননের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ২০০৬ সালের ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধ তাদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়ায়। বর্তমানে তারা লেবাননের সংসদে রাজনৈতিক দল হিসেবে সক্রিয়, একই সঙ্গে সামরিক শক্তি হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করছে।
হিজবুল্লাহ জানায়, তারা তেল-আবিবের দক্ষিণে অবস্থিত পালমাচিম বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি ‘উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র’ নিক্ষেপ করেছে...