বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলোচনা সভা০৩:৫৭ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লাহর দর্গায় বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী সমাজের সমস্যা, সম্ভাবনা এবং তাদের কল্যাণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়...
সেতুর নিচে যেন দৌলতপুরের ‘ডাস্টবিন’০৮:৩০ এএম, ১৮ এপ্রিল ২০২৫, শুক্রবার
দৌলতপুর উপজেলায় হিসনা নদীর ওপর দিয়ে যতগুলো সেতু আছে, তার মধ্যে আল্লাহর দর্গা বাজারের সেতুর নিচের অবস্থা সবচেয়ে বেশি দূষিত...
হিসনা নদী সুরক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম০৩:৩৪ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৫, রোববার
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় হিসনা নদীর সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর স্থানীয় জনগণ ও যুব সমাজ। তারা ‘হিসনা নদী সুরক্ষা’ ব্যানারে...
খরস্রোতা হিসনা নদী এখন মরা খাল, বাঁধ দিয়ে চলছে মাছ চাষ০১:৩৬ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৩, শনিবার
এক সময়ের খরস্রোতা হিসনা নদী এখন অস্বিত্ব সংকটে ভুগছে। নদীর জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে দোকানপাটসহ বহুতল ভবন...
দখল-দূষণে অস্তিত্ব সংকটে কুষ্টিয়ার ৮ নদী০৮:১৫ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২২, রোববার
দখল ও দূষণে হারিয়ে যেতে বসেছে কুষ্টিয়ার আটটি নদী। জেলার ছয়টি উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এসব নদী এখন চরম অস্তিত্ব সংকটে। এসব নদীর বেশিরভাগই পদ্মা-গড়াইয়ের শাখা হলেও অবৈধ দখল, পলি জমে যাওয়া ও দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় ভরা যৌবন হারিয়ে...