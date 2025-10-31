বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলোচনা সভা
বিবিধ

বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলোচনা সভা

০৩:৫৭ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লাহর দর্গায় বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী সমাজের সমস্যা, সম্ভাবনা এবং তাদের কল্যাণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়...

সেতুর নিচে যেন দৌলতপুরের ‘ডাস্টবিন’
কৃষি ও প্রকৃতি

সেতুর নিচে যেন দৌলতপুরের ‘ডাস্টবিন’

০৮:৩০ এএম, ১৮ এপ্রিল ২০২৫, শুক্রবার

দৌলতপুর উপজেলায় হিসনা নদীর ওপর দিয়ে যতগুলো সেতু আছে, তার মধ্যে আল্লাহর দর্গা বাজারের সেতুর নিচের অবস্থা সবচেয়ে বেশি দূষিত...

হিসনা নদী সুরক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম
কৃষি ও প্রকৃতি

হিসনা নদী সুরক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম

০৩:৩৪ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৫, রোববার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় হিসনা নদীর সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর স্থানীয় জনগণ ও যুব সমাজ। তারা ‘হিসনা নদী সুরক্ষা’ ব্যানারে...

খরস্রোতা হিসনা নদী এখন মরা খাল, বাঁধ দিয়ে চলছে মাছ চাষ
দেশজুড়ে

খরস্রোতা হিসনা নদী এখন মরা খাল, বাঁধ দিয়ে চলছে মাছ চাষ

০১:৩৬ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৩, শনিবার

এক সময়ের খরস্রোতা হিসনা নদী এখন অস্বিত্ব সংকটে ভুগছে। নদীর জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে দোকানপাটসহ বহুতল ভবন...

দখল-দূষণে অস্তিত্ব সংকটে কুষ্টিয়ার ৮ নদী
দেশজুড়ে

দখল-দূষণে অস্তিত্ব সংকটে কুষ্টিয়ার ৮ নদী

০৮:১৫ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২২, রোববার

দখল ও দূষণে হারিয়ে যেতে বসেছে কুষ্টিয়ার আটটি নদী। জেলার ছয়টি উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এসব নদী এখন চরম অস্তিত্ব সংকটে। এসব নদীর বেশিরভাগই পদ্মা-গড়াইয়ের শাখা হলেও অবৈধ দখল, পলি জমে যাওয়া ও দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় ভরা যৌবন হারিয়ে...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!