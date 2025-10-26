বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলোচনা সভা

বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলোচনা সভা
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লাহর দর্গায় বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী সমাজের সমস্যা, সম্ভাবনা এবং তাদের কল্যাণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ২৪ অক্টোবর হিসনা নদী সুরক্ষা এবং আল্লাহর দর্গা বধির কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।
আলোচনা সভায় এই বিশেষ শ্রেণির প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দেওয়া হয়। বক্তারা তাদের জীবনের মানোন্নয়নে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।
হিসনা নদী সুরক্ষার সভাপতি মো. হামিদুল ইসলাম বলেন, ‘নদী সুরক্ষার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা এই মানবিক উদ্যোগ নিয়েছি। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আলোচনার মাধ্যমে আমরা তাদের কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাই।’
সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. হোসেন শহীদ বলেন, ‘এই আলোচনা সমাজের প্রতি আমাদের বার্তা পৌঁছে দেবে। আমরা সব স্তরের মানুষকে অনুরোধ জানাই। যেন তারা এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। তাদের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতা প্রসারিত করেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়া সম্ভব।’
আলোচনা সভাটি সফল করতে হিসনা নদী সুরক্ষার কার্যকরী সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন— মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, মোহাম্মদ টুয়েল হোসেন, মহিউদ্দিন মুন্না, রিজভী আহমেদ তুষার, ইমরান খান, মোহাম্মদ রনি হোসেন, আশিকুজ্জামান আশিক, আনাফি রহমান প্রমুখ।
আয়োজকরা জানান, এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী সমাজের উন্নয়নে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন।
