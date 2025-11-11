নেপালের চুলু ফার ইস্ট পর্বতের চূড়ায় ইমরান উদ্দিন

নেপালের চুলু ফার ইস্ট পর্বতের চূড়ায় ইমরান উদ্দিন
নেপালের ১৯ হাজার ৮৮০ ফুট উচ্চতার চুলু ফার ইস্ট পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেছেন পর্বতারোহী ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী। ৯ নভেম্বর নেপালের স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় অন্নপূর্ণা রিজিয়নের এ পর্বতে লাল-সবুজ পতাকা হাতে দাঁড়ান তিনি। পর্বতারোহণ ক্লাব ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স আয়োজিত অভিযানে ইমরানের সঙ্গী ছিলেন জুনায়েদ সাইফ রুম্মান।
জানা যায়, ৯ নভেম্বর রাত ২টায় ইমরান ও সাইফ চূড়ার উদ্দেশ্যে আরোহণ শুরু করেন ৫ হাজার ৩০০ মিটার উচ্চতার হাই ক্যাম্প থেকে। আগের সপ্তাহে নেপালের পাহাড়জুড়ে হওয়া প্রচুর তুষারপাতের কারণে চূড়া অভিমুখী আরোহণ হয়ে পড়ে বেশ কঠিন। অতিরিক্ত তুষারে সাইফের গতি হয়ে পড়ে কিছুটা শ্লথ।
দেরীতে চূড়ায় পৌঁছানো ঝুঁকিপূর্ণ দেখে তার ক্লাইম্বিং গাইড পরামর্শ দেন নেমে আসার। অবশেষে নিতে হয় কঠিন সিদ্ধান্ত। ৫ হাজার ৭০০ মিটার উচ্চতা থেকে ফিরতি পথ ধরেন সাইফ। অন্যদিকে আরোহণ অব্যাহত রাখেন ইমরান। অবশেষে সকাল ৮টায় চুলু ফার ইস্টের চূড়ায় পৌঁছান। সেদিনই চূড়া থেকে সোজা বেস ক্যাম্পে চলে আসেন ইমরান।
আরও পড়ুন
মাউন্ট মানাসলু অভিযানে যাচ্ছেন বাবর আলী ও তানভীর
শাকিল ও তাশির আলোকচিত্র দেখলো বাংলাদেশ
৬ হাজার ৫৯ মিটার বা ১৯ হাজার ৮৮০ ফুট উচ্চতার চুলু ফার ইস্ট আরোহণের উদ্দেশ্যে ৩১ অক্টোবর নেপালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন দুই পর্বতারোহী ইমরান ও সাইফ। কাঠমান্ডুতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষে দুজনে রওয়ানা হন বেসি শহরের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে নাওয়াল নামক গ্রাম। ট্রেক পথের শুরু এখান থেকে।
দুদিন ট্রেক করে দুই পর্বতারোহী পৌঁছান বেস ক্যাম্পে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে হাই ক্যাম্প হয়ে এগিয়ে যান চূড়ার উদ্দেশ্যে। এ পর্বতে এটি পর্বতারোহণ ক্লাব ভার্টিক্যাল ড্রিমার্সের দ্বিতীয় অভিযান। ২০২৩ সালে এ পর্বতে ক্লাবটির প্রথম অভিযানে শিখর স্পর্শ করেছিলেন পর্বতারোহী বাবর আলী।
চুলু ফার ইস্ট পর্বত ইমরানের দ্বিতীয় ৬ হাজার মিটার বা তার বেশি উচ্চতার পর্বত অভিযান। গত বছর তিনি ৬ হাজার ৪৬১ মিটার উচ্চতার মেরা সেন্ট্রাল পর্বতের চূড়া ছুঁয়েছিলেন। চুলু ফার ইস্ট সাইফের প্রথম ৬ হাজার মিটার পর্বত অভিযান। অভিযানের বাকি আনুষ্ঠানিকতা শেষে দুই পর্বতারোহী দেশে ফিরবেন ১৪ নভেম্বর।
এসইউ/জিকেএস