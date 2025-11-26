ইটাবের সভাপতি ইমরান, সাধারণ সম্পাদক রাজ
ই-ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইটাব) কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনে সভাপতি পদে ইমরানুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক পদে দ্বীন ইসলাম রাজ নির্বাচিত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের শৈলপ্রপাত হলে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১৪ জন ভোটার ভোট দেন। এর মধ্যে ১৬ জন ভোটার অনলাইনে ভোট দেন।
নির্বাচনে সভাপতি পদে ইমরানুল আলম পেয়েছেন ৭৩ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মো. আরাফাত হোসেন পেয়েছেন ৩৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে দ্বীন ইসলাম রাজ পেয়েছেন ৬০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নাইমুল হাসান পেয়েছেন ৫৪ ভোট।
সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাজ্জাদুর রহমান বাতেন ও জালাল উদ্দিন আহমেদ। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সাব্বির আনসারী, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল হাসান ইমন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাশিব আহমেদ, সহ-কোষাধ্যক্ষ ইউসুফ রানা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাহবুব আলম পাপন, দপ্তর সম্পাদক মুশফিকুর রহমান রুম্মান, সহ-দপ্তর সম্পাদক সাব্বির খান, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আরিফুর রহমান রিমন, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক জুবায়ের হাসান ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক জিন্নাহ মো. ইশতিয়াক।
নির্বাহী সদস্য হয়েছেন মনজুরুল ইসলাম রিমন, মাইনুল ইসলাম রাজ ও মো. শোয়াইব সুমন।
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন কোষাধ্যক্ষ তারেক আজিজ, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নূরুন নাহার মৌ, আইন বিষয়ক সম্পাদক শফি মোহাম্মদ ও নারী বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবা মানজুর।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এ কমিটি দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ২৭ নভেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত এ কার্যকরী পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে।
ইটাবে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মোহসীন উল হাকিম। কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন পর্বতারোহী ও আলোকচিত্রী মীর শামসুল আলম বাবু, ট্রাভেলার উমর ফারুক পরাগ, ট্রাভেলার বিল্লাহ মামুন ও সাংবাদিক জান্নাতুল ফেরদৌস মানু।
ই-ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইটাব) দেশের তরুণ পর্যটন উদ্যোক্তাদের সর্ববৃহৎ প্ল্যাটফর্ম। ২০১৯ সালে এটি যাত্রা শুরু করে।
