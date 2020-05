বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃষককে বাঁচালেন বনকর্মী

বাঘের সঙ্গে লড়াই করে কৃষককে বাঁচালেন বনকর্মী। না, কোনো পিস্তল বা বন্দুক দিয়ে নয়। মাত্র একটি বাঁশ। বাঁশ দিয়েই তেড়ে আসা বাঘকে পরাজিত করে কৃষককে বাঁচালেন তিনি। ভারতের উত্তর প্রদেশের পিলভিটের ঘটনা এটি। সেই ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি বিশাল বাঘ ট্রাক্টরের সামনে উঠে পড়েছে। ট্রাক্টরের অপর পাশে থাকা লোকটির দিকে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে বাঘের এমন চেহারা দেখে ভয়ে কাঁপছেন ওই ব্যক্তি। খবর পান বনকর্মীরা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান তারা।

এরপর সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই। তবে বনকর্মীর ভরসা শুধু লাঠি। ওই লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতে থাকেন। খোঁচা সহ্য করেও ট্রাক্টরের উপরে বসে লড়াই চালিয়ে যায় বাঘ। শেষ পর্যন্ত আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। ট্রাক্টর থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ফলে ভয় পেয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

ঘটনা এখানেই শেষ। তবে বাঘের সঙ্গে বনকর্মীর লড়াইয়ের ভিডিওটি ভাইরাল হয় মুহূর্তেই। ফলে ঘটনাটি এখন সবার মুখে মুখে। যারা দেখছেন, তারাই অবাক হচ্ছেন। বাঘের চেহারা দেখেই ভয় পাচ্ছেন সবাই।

এত বড় বাঘের সঙ্গে লড়াই করে ট্রাক্টরে থাকা ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর জন্য বনকর্মীর সাহসের প্রশংসা করছেন সবাই। চাইলে ভিডিওটি আপনিও দেখতে পারেন। দেখলে অবশ্যই আপনিও বনকর্মীর প্রশংসা করবেন।

Video from Pilibhit of today shared from wall of Mayank shakun Awasthi pic.twitter.com/vSaKggZapK