রেড অ্যান্ড গ্রিনের জালে চার গোল ব্রাজিলিয়ান যুবাদের

রেড অ্যান্ড গ্রিনের জালে চার গোল ব্রাজিলিয়ান যুবাদের
বড় জয় দিয়েই লাতিন-বাংলা সুপার কাপ শুরু করলো ব্রাজিলের সাও বার্নার্দো ক্লাবের যুবারা। শুক্রবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচে ব্রাজিলের যুবারা ৪-০ গোলে হারিয়েছে রেড অ্যান্ড গ্রিণ নামের বাংলাদেশের যুবাদের দলকে। দুই অর্ধে দুটি করে গোল করেছে পেলে-নেইমারদের দেশের এই ক্লাবটি।
টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অনেক হাকডাক ছিল আয়োজকদের। তবে ব্যবস্থাপনায় ছিল চরম অপেশাদারিত্বের ছাপ। টিকিট বিক্রি থেকে শুরু করে গেটম্যানেজমেন্ট সবখানেই ছিল গোলমালে অবস্থা। স্টেডিয়াম চত্বরে হাজার হাজার তরুণকে দেখা গেছে টিকিট সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে। আর গ্যালারিরর টিকিটের মূল্য সর্বনিন্ম ১০০০ টাকা করায় তরুণরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।
আয়োজকদের সবচেয়ে অব্যবস্থা শিকার হয়েছিলেন গণমাধ্যমের কর্মীরা। প্রেসবক্সে ঢুকতে গিয়ে বিড়ম্বনা থেকে ম্যাচ কাভার করতেই নানা প্রতিবন্ধকতা পোহাতে হয়েছে সাংবাদিকদের। ম্যাচের বিরতির একটি আগে সরবরাহ করা হয়েছে খেলোয়াড় তালিকা। ইন্টারনেট সুবিধা ছিলই না।
খেলোয়াড় যে মানেরই হোক – রক্ত যেহেতু ব্রাজিলের তাই ফুটবলটা ওরা খেলতে পারে। তাই তো বাংলাদেশের যুবাদের বিপক্ষে হেসেখেলে জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে তারা। বাংলাদেশ দল সেভাবে প্রতিরোধই করতে পারেনি। ১৮ মিনিটে মিরান্দা গোল করে লিড এনে দেন দলকে। আক্রমণের ধারা অব্যাহত রেখে মাত্র তিন মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে।
৫১ মিনিটে পেনাল্টি পায় ব্রাজিলের যুবারা। গুস্তাভোর নিখুঁত শটে ব্যবধান ৩-০ হয়। ৬৪ মিনিটে ভিতিনহোর গোলে ব্যবধান হয় ৪-০। বাংলাদেশ দুটি সুযোগ পেয়েছিল। একবার বিতোশপ চাকমার শট ঠেকিয়ে দিয়েছেন ব্রাজিল দলের গোলরক্ষক দানিয়েল। ৮২ মিনিটে ব্যবধান কমানোর সুযোগ নষ্ট হয় রিফাত কাজীর শট পোস্টে লাগলে।
আগামী ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ দলটি খেলবে আর্জেন্টিনার যুবাদের বিপক্ষে। ১১ ডিসেম্বর শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা।
আরআই/আইএন