হেলেন জেরিনের মনোনয়ন দাবিতে সড়ক অবরোধ
মাদারীপুর-২ আসনে হেলেন জেরিন খানের মনোনয়ন দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন তার সমর্থকরা।
শুক্রবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে ও সন্ধ্যায় মাদারীপুর শহরের শরীয়তপুর-চাঁদপুর আঞ্চলিক সড়ক এবং ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মোস্তফাপুর এলাকায় বিক্ষোভ ও অবরোধ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
প্রথমে বিকেলে হেলেন জেরিন খানের সমর্থকরা মাদারীপুর শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পরে তারা শরীয়তপুর-চাঁদপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেন।
অন্যদিকে সন্ধ্যায় মোস্তফাপুর এলাকায় সমর্থকরা টায়ার জ্বালিয়ে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কে চলাচলরত শত শত যানবাহন আটকা পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে প্রায় এক ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এসময় বিক্ষোভকারীরা জানান, মাদারীপুর-২ আসনে ঘোষিত মনোনয়ন পরিবর্তন করে হেলেন জেরিন খানকে মনোনয়ন দিতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হবে।
মোস্তফাপুরে আয়োজিত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য কে এম তোফাজ্জল হোসেন ছান্টু। মাদারীপুর শহরের ডিসি ব্রিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা কৃষকদলের সদস্যসচিব অহিদুজ্জামান খান, যুবদলের সাবেক সভাপতি রুবায়েত মাতুব্বর, সরকারি নাজিমুদ্দিন কলেজের সাবেক ভিপি ছোরোয়ার হোসেন ফকিরসহ দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্য কে এম তোফাজ্জল হোসেন ছান্টু তার বক্তব্যে বলেন, মাদারীপুর-২ আসনে হেলেন জেরিন খানকে নমিনেশন না দেওয়া হলে আমরা লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি পালন করবো। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মহাসিন বলেন, বিএনপি নেত্রী হেলেন জেরিন খানের কিছু নেতাকর্মীরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই তারা অবরোধ তুলে নেন। এরপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এসআর