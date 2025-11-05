  2. ক্যাম্পাস

তিনদশক পর শাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় অ্যালামনাইয়ের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
অ্যালামনাইয়ের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ

প্রতিষ্ঠার তিন দশক পর সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় অ্যালামনাইয়ের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেন্টারের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

১১৩ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির কো-কনভেনার করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ড. এম. মুজিবুর রহমান ও দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী শাব্বির আহমদ চৌধুরী। সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় ব্যাচের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন।

কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ জয়নুল হক, মোহাম্মদ আরিফ আলী রাব্বানী, জায়েদুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল মামুন ভূঁইয়া, কামরুল হাসান মিঠু, নাজমুল ইসলাম জুয়েল এবং অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম। সহ-সদস্য সচিব হিসেবে আছেন সৈয়দ এ এস সুলতান, মখলিছুর রহমান পারভেজ, এড. মোহাম্মদ দিলোয়ার হোসেন শামীম, প্রফেসর ড. রেজোয়ান আহমেদ ও প্রফেসর ড. জামাল উদ্দিন।

কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম এবং সহ-কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আছেন মোহাম্মদ তাহমিদ বখত চৌধুরী ও ড. সাইফুল ইসলাম। এছাড়া কমিটিতে বিভিন্ন ব্যাচ ও বিভাগের ১০০-এর অধিক সাবেক শিক্ষার্থী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

আহ্বায়ক কমিটি কেন্দ্রীয় অ্যালামনাইয়ের কাঠামো ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নসহ প্রাথমিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পরবর্তীতে গঠনতন্ত্রের আলোকে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন আয়োজন করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. সাজেদুল করিম ও ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত শাবিপ্রবিতে এ পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই কাঠামো গঠন হয়নি। এবারই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ কমিটি গঠন করা হলো।

