শাকসুর তারিখ নিয়ে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান ছাত্রশিবিরের

শাকসুর তারিখ নিয়ে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান ছাত্রশিবিরের
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাত ৯টায় প্রশাসনিক ভবন–১ এর সভাকক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী শাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।
এর আগে ঘোষিত এই তারিখের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা জানিয়ে প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে প্রহসন উল্লেখ করে তা প্রত্যাখান করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের নেতারা।
বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মাসুদ রানা তুহিন জানান, শাকসু নির্বাচন নিয়ে প্রথম থেকেই একটি মহল বিরোধিতা করে আসছে। ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি নির্বাচন কমিশন গঠনের পর একটি দলের চারজন শিক্ষক কমিশন থেকে পদত্যাগ করেন৷ শিক্ষার্থীরা নভেম্বরে শাকসু নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে দীর্ঘ ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।
তিনি আরও বলেন, গতকালও শিক্ষার্থীরা শাকসুর দাবিতে আন্দোলন করেছেন। পরে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন ৯ বা ১০ ডিসেম্বর নির্বাচন হবে। অথচ আজ হঠাৎ ১৭ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হলো, যা ছাত্রশিবির প্রহসন হিসেবে দেখছে। আমরা প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখান করছি ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আছি।
এসএইচ জাহিদ/এমএন/এমএস