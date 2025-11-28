  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির আইবিএর মাধ্যমে শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি যুদ্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) বিবিএ প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে আজ সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ঢাবি ক্যাম্পাসে ভিড় দেখা যায়। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

আইবিএর ১২০টি আসনের বিপরীতে এবার অংশ নেয় ৯ হাজার ৫২৬ জন পরীক্ষার্থী। ফলে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিযোগিতা করে প্রায় ৮০ জন।

পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। তার সঙ্গে ছিলেন প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং আইবিএর পরিচালক অধ্যাপক শাকিল হুদা।

পরিদর্শন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, খুবই শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি আসনের বিপরীতে ৮০ জন অংশ নেওয়া মানে ৭৯ জনের সুযোগ থাকবে না। কিন্তু ভর্তি হওয়া না হওয়া জীবনের শেষ কথা নয়—এটা সবার বুঝতে হবে। সন্তানদের ওপর অযথা মানসিক চাপ না দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষা চলবে পর্যায়ক্রমে। আগামীকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে চারুকলা ইউনিটের সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন পরীক্ষা। এরপর ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট ৬ ডিসেম্বর, কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট ১৩ ডিসেম্বর ও বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সব পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

