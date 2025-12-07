শাকসুতে ছাত্রশিবির সমর্থিত পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনে ২৩ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির। শিবির সমর্থিত এই প্যানেলের নাম ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল সোয়া ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে প্যানেলের ঘোষণা দেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ।
ভিপি পদে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী দেলোয়ার হাসান শিশির, জিএস সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মুজাহিদুল ইসলাম এবং এজিএস পদে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মোহাম্মদ শাকিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
অন্যদের মধ্যে ক্রীড়া সম্পাদক নৃবিজ্ঞান বিভাগের মাহবুব হাসান অনু, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টি টেকনোলোজি বিভাগের আহমদ বিন কেফায়েত, সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলোজি বিভাগের তামিম রিজওয়ান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নৃবিজ্ঞান বিভাগের জাবের বিন আব্দুল খালেক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ইবরাহিম বিন ইসলাম, ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক পরিসংখ্যান বিভাগের আসিফ ভূঁইয়া, সমাজসেবা সম্পাদক সমাজকর্ম বিভাগের আজাদ শিকদার, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের আমিনা বেগম, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক সমাজকর্ম বিভাগের আলী আব্বাস শাহীন।
আন্তর্জাতিক সম্পাদক রসায়ন বিভাগের সাজ্জাদুর রহমান শিবলু, শিক্ষা গবেষণা ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের শামসুল শায়ান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আব্দুস সামাদ শান্ত, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলোজি বিভাগের সাজ্জাদুর রহমান শিবলু, পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক সমাজকর্ম বিভাগের মুহাম্মদ ইবরাহীম সৌরভ, ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন বিষয়ক সম্পাদক সমাজকর্ম বিভাগের আসিফুর রহমান এবং আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক পদে পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের বুরহান উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এই প্যানেল থেকে পাঁচটি সদস্য পদে নির্বাচন করবেন লোকপ্রশাসন বিভাগের সুমাইয়া নাভা, সমাজকর্ম বিভাগের আদিবা সালেহা, ইংরেজি বিভাগের শোয়াইব চৌধুরী, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মুস্তাফিজুর রহমান এবং পরিসংখ্যান বিভাগের জামিলুর রেজা সৈকত।
