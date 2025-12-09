ঢাকা কলেজের সব রুটের বাস বন্ধ
রাজধানীর সায়েন্সল্যাবে ঢাকা কলেজের দুটি বাস ভাঙচুর করেছে ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে কলেজের সব রুটে বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাতে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক একেএম ইলিয়াসের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
এতে জানানো হয়, একটি অপ্রীতিকর ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির দুটি পরিবহন বাস ভাঙচুর করা হয়েছে। এ অবস্থায় নিরাপত্তার স্বার্থে কলেজের সব রুটে চলাচলকারী বাস; এমনকি বিআরটিসির দ্বিতল বাসও আগামীকাল বুধবার থেকে বন্ধ থাকবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে মিরপুর সড়কে ধানমন্ডি ল্যাবএইড হাসপাতালের বিপরীত পাশে ‘বিজয় ৭১’ ও ‘শঙ্খনীল’ নামের শিক্ষার্থী পরিবহনের দুটি বাস ভাঙচুর করেন আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বেশকিছু সময় বন্ধ থাকে যান চলাচল।
প্রায় ১ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে দুই কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয় বিপুলসংখ্যক পুলিশ। এসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দুটি সাউন্ড গ্রেনেড ও ৫ রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে।
গত ৯ নভেম্বর নিউমার্কেট থানার মধ্যস্থতায় ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ‘শান্তিচুক্তি’ করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে হাতে গোলাপ আর মুখে বন্ধুত্বের স্লোগানে ভবিষ্যতে আর সংঘর্ষে না জড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু এক মাসও টিকলো না সেই অঙ্গীকার। ফের পাল্টাপাল্টি হামলা-সংঘর্ষে জড়ায় দুই প্রতিষ্ঠানের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা।
