বিয়ে করলেন ডাকসু নেত্রী তন্বী

বিয়ে করলেন ডাকসু নেত্রী তন্বী
এবার বিয়ে করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক সানজিদা আহমেদ তন্বী। বর জিহাদ আবদুল্লাহ পেশায় সাংবাদিক।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান।
ফেসবুকে ইংরেজিতে দেওয়া দীর্ঘ একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আজ, আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটা নিয়েছি।’
স্বামীকে উদ্দেশ করে তন্বী বলেন, ‘আমি তোমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে চাই—সবচেয়ে সহজ, অথচ সবচেয়ে গভীর প্রতিশ্রুতি: প্রতিটি দিনে, জীবনের বাকিটা সময় ধরে, আমি তোমাকেই বেছে নেব।’
এর আগে একই দিনে আকদ সম্পন্ন করেন ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ ও এজিএস মহিউদ্দিন খান। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর কাঁটাবন মসজিদে একই দিনে তাদের আকদ সম্পন্ন হয়।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস সানজিদার সঙ্গে এস এম ফরহাদের আকদ সম্পন্ন হয়। তবে মহিউদ্দিন খানের কার সঙ্গে আকদ সম্পন্ন হয়েছে তা জানা যায়নি।
এমআইএইচএস/