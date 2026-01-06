জকসু নির্বাচন সুষ্ঠু করতে শিবির সমর্থিত প্যানেলের একাধিক দাবি
দীর্ঘ ২০ বছর পর মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনের সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পরিবেশ নিশ্চিত করতে একাধিক দাবি জানিয়েছে শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেল’।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) রফিক ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের ভিপি প্রার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে এসব দাবি তুলে ধরেন।
রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ভোটের আগেই পোলিং এজেন্টদের কার্ড এবং প্রার্থীদের আলাদা পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে, যাতে প্রার্থীদের সহজে শনাক্ত করা যায়। তিনি আরও বলেন, বিএনসিসি (বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে ট্রায়ালের মাধ্যমে দায়িত্ব দেওয়া, শিক্ষকদের উপস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা শিক্ষার্থীদের পরিচয় যাচাই করা এবং ভোটের দিন লিফলেট বিতরণ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা নিশ্চিত করা জরুরি।
সংবাদমাধ্যমের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রিয়াজুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিকদের কার্ডে ছবি সংযুক্ত করা আবশ্যক। এছাড়া শিক্ষার্থীরা যেন উৎসবমুখর পরিবেশে ভয়ভীতি ছাড়াই ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব।
বিশেষভাবে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের হয়রানি বা বুলিং হতে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি ভোট গ্রহণ ও ফলাফলের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।
