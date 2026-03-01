রাকসুর উদ্যোগে গণইফতার, অংশ নিলেন ১৮ হাজার শিক্ষার্থী

  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
রাকসুর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়েছে গণইফতার মাহফিল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হলো গণইফতার মাহফিল।

রোববার (১ মার্চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে ছাত্রদের এবং শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে এ আয়োজন করা হয়।

ইফতার মাহফিলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে।

রাকসু জিএস সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‌আজকের এই গণইফতার আয়োজন শুধুমাত্র মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্যও আলাদাভাবে ইফতারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৮ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি।

গণইফতারের ফান্ডিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাকসুর উদ্যোগে এটাই প্রথম এত বড় পরিসরে আয়োজন। প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাদা আলাদা টিম কাজ করেছে। তবে ফান্ডিং সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয়ে রাকসু ভিপি আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ বিভিন্ন বিভাগের ১৮ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী একসঙ্গে ইফতারে অংশ নিয়েছেন। এটি সত্যিই অনন্য ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।’

মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এমএস

