বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৭ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাবিতে ষোড়শ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসব শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ৪ দিনব্যাপী ষোড়শ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক শুরু হয়েছে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাবির ফজলুল হক মুসলিম হলে এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসব উদ্বোধন করেন।

ফজলুল হক মুসলিম হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি আলামিন বিজয়ের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ইলিয়াস আল-মামুন, ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর শাহিন পারভেজ, ফজলুল হক মুসলিম হল সংসদের কোষাধ্যক্ষ ড. আল আমিন শিকদার, হলের আবাসিক শিক্ষক ড. শেখ জহির রায়হান, ডাকসুর বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক মো. ইকবাল হায়দার ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাগিব আনজুম উপস্থিত ছিলেন।

হল ডিবেটিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. ইমামুল হাসান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

অধ্যাপক মামুন আহমেদ বলেন, এ ধরনের আয়োজন কেবল একটি আয়োজন নয়; এটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিনিময়, সহযোগিতা ও উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার নেতৃত্ব দেবে আজকের প্রজন্ম। তাই তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও গবেষণামুখী মানসিকতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল ডিবেটিং ক্লাব প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

পরে অধ্যাপক মামুন আহমেদ একটি গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

