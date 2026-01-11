  2. ক্যাম্পাস

ঢাবি ক্যাম্পাসে ১৫০০ কম্বল বিতরণ শিবিরের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৯ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাবি ক্যাম্পাসে ১৫০০ কম্বল বিতরণ শিবিরের

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও অন্যান্য এলাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে চলে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে চাহিদার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্রগুলো পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আবাসিক হলগুলোর কর্মচারী বিশেষ করে যারা নৈশ প্রহরী হিসেবে দায়িত্বপালন করেন তাদের মধ্যে এবং টিএসসি এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত দোকানসমূহে কর্মরতদের মধ্যেও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণের সময় ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার সেক্রেটারি কাজী আশিক উপস্থিত ছিলেন। শীতবস্ত্র বিতরণকালে তিনি শিক্ষার্থী ও অন্যান্যদের খোঁজখবর নেন।

কাজী আশিক বলেন, এ বছর শীতের প্রকোপ বেশী হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও দোকান কর্মচারীরা শীতে অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। তাদের কষ্ট লাঘবে আমরা সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, ছাত্রসংগঠন সমূহ ও অ্যালামনাইসহ সবারই এগিয়ে আসা দরকার।

পাশাপাশি সারাদেশের নিম্নবিত্ত মানুষরাও প্রচণ্ড শীতের কারণে অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সারা দেশের বিত্তবান ও দায়িত্বশীল সবার শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে।

এফএআর/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।