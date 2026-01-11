ইবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি ইউসুব সেক্রেটারি রাফি

  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রশিবিরের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ইউসুব আলী। সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন আল-ফিকহ অ্যান্ড ল বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের রাশেদুল ইসলাম রাফি।

সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের জাকারিয়া হোসাইন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সংগঠনটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।

একইদিন সংগঠনটির সদস্য সমাবেশে নতুন কমিটি গঠনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

এসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক আমিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদ মোহাম্মদ রেজোয়ান, আইআইইআরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. আব্দুল বারী, চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান ও সংগঠনটি কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক মো. ফাজায়েল।

ইরফান উল্লাহ/এসআর/এমএস

