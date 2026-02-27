পাকিস্তানে হামলা চালিয়েছে আফগানিস্তান, সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষ

পাকিস্তানে হামলা চালিয়েছে আফগানিস্তান, সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষ
গত সপ্তাহে পাকিস্তানের বিমান হামলার জবাবে সীমান্তে পাকিস্তানি সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে আফগানিস্তান। তালেবান কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। পাকিস্তান বলেছে, তাদের বাহিনীও পাল্টা জবাব দিয়েছে।
আফগানিস্তানের একটি সামরিক কোরের গণমাধ্যম দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) গভীর রাত থেকে ‘তীব্র সংঘর্ষ’ শুরু হয়। এতে বলা হয়, নানগারহার ও পাকতিয়া প্রদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর সাম্প্রতিক বিমান হামলার জবাব হিসেবে এই লড়াই শুরু হয়েছে।
তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেন, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পুনরাবৃত্ত উসকানি ও লঙ্ঘনের জবাবে ডুরান্ড লাইনের অপর পাকিস্তানি সামরিক অবস্থান ও স্থাপনায় ব্যাপক আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা হয়েছে।
২ হাজার ৬১১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সীমান্ত ডুরান্ড লাইন নামে পরিচিত। তবে আফগানিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে এই সীমান্তকে স্বীকৃতি দেয়নি।
মুজাহিদ আরও দাবি করেন, আফগান বাহিনী ‘অসংখ্য সৈন্য’ হত্যা করেছে এবং কয়েকজনকে জীবিত বন্দি করেছে। তিনি বলেন, শত্রুপক্ষের ১৫টি চৌকি দখল করা হয়েছে।
অন্যদিকে, পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এক্সে এক পোস্টে জানায়, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বিভিন্ন সেক্টরে তালেবান বাহিনীর গুলির জবাবে পাকিস্তানি সেনারা তাৎক্ষণিক ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের দাবি, চিত্রাল, খাইবার, মোহমান্দ, কুররাম ও বাজাউর সেক্টরে তালেবান বাহিনীকে ‘শাস্ত ‘ দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে আফগান পক্ষের ব্যাপক হতাহতের খবর নিশ্চিত হয়েছে এবং একাধিক চৌকি ও সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করা হয়েছে।
তবে পূর্বাঞ্চলীয় আফগান সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ওয়াহিদুল্লাহ মোহাম্মাদি বলেন, আফগান পক্ষের এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
গত রোববার পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আফগানিস্তান সীমান্তে হামলা চালিয়ে অন্তত ৭০ যোদ্ধা হত্যার দাবি করে। আফগানিস্তান ওই দাবি প্রত্যাখ্যান করে জানায়, হামলায় নারী ও শিশুসহ বেসামরিক লোকজন নিহত হয়েছে।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক তীব্র অবনতি হয়েছে। গত অক্টোবর মাসে সীমান্তে প্রাণঘাতী সংঘর্ষে দুই পক্ষ মিলিয়ে ৭০ জনের বেশি মানুষ নিহত হওয়ার পর থেকে স্থল সীমান্তপথের অধিকাংশই বন্ধ রয়েছে।
ইসলামাবাদ অভিযোগ করেছে, পাকিস্তানে হামলা চালানো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আফগানিস্তান ব্যর্থ হয়েছে। তবে তালেবান সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/