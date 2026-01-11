জাবিতে আসছেন মিজানুর রহমান আজহারী
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) একটি সেমিনারে যোগ দিতে ক্যাম্পাসে আসছেন জনপ্রিয় ইসলামিক স্কলার ড. মিজানুর রহমান আজহারী। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টায় এ তথ্য জানায় সেমিনারের আয়োজক ও শিক্ষামূলক সংগঠন ‘পাঠশালা’।
জহির রায়হান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখবেন ড. মিজানুর রহমান আজহারী।
আধুনিক সমাজব্যবস্থা, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনধারা ও বৈশ্বিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একজন মুসলমানের জীবনযাপন কেমন হওয়া উচিত—এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক দিক-নির্দেশনা দেবেন তিনি।
আয়োজকরা জানান, সেমিনারে অংশ নিতে আসন সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের গুগল ফরমে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধন সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরাই সেমিনারে অংশ নিতে পারবেন।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এমএস