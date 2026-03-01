শেকৃবিতে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির গায়েবানা জানাজা

শেকৃবিতে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির গায়েবানা জানাজা
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির গায়েবানা জানাজা হয়েছে।
রোববার (১ মার্চ) মাগরিবের নামাজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে এই জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানাজায় অংশ নেন। এছাড়া, পথচারী ও রিকশাচালকদের এতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।
জানাজা শেষে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যার তীব্র নিন্দা জানান শিক্ষার্থীরা।
এমডিএসএ/একিউএফ