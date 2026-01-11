রাকসুর উদ্যোগে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে পানির ফিল্টার স্থাপন

রাকসুর উদ্যোগে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে পানির ফিল্টার স্থাপন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পয়েন্টে শিক্ষার্থীদের জন্য সুপেয় পানির ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় স্টেডিয়াম, ছেলে ও মেয়েদের জিমনেসিয়ামে ফিল্টার স্থাপন করা হয়।
এসময় রাকসুর মিডিয়া সম্পাদক মুজাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা বেশিরভাগ হলগুলোতে পানির ফিল্টার স্থাপন করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় আজ স্টেডিয়াম, ছেলে ও মেয়েদের জিমনেসিয়ামে পানির ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সবগুলো পাবলিক প্লেসেই পানির ফিল্টার দেওয়া হবে।’
রাকসুর সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা বেশ কিছুদিন ধরে বিশুদ্ধ পানির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। আমাদেরকে জানানোর পর আমরা আমাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।’
তিনি আরও জানান, আজ তিনটি ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে। একটি স্টেডিয়ামে, একটি ছেলেদের জিমনেসিয়ামে এবং একটি মেয়েদের জিমনেসিয়ামে। ধারাবাহিকতায় একাডেমিক ভবনগুলোতেও বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার স্থাপন করা হবে।
মনির হোসেন মাহিন/এসআর