ব্রাকসু নির্বাচন ২৫ ফেব্রুয়ারি, ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মাসুদ রানা

ব্রাকসু নির্বাচন ২৫ ফেব্রুয়ারি, ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মাসুদ রানা
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ রানাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপাচার্য প্রফেসর ড. শওকাত আলী ও নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ব্রাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ছাত্র উপদেষ্টা ড. মো. ইলিয়াছ প্রামানিক। তবে পরবর্তী সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ রানা।
এসময় বেরোবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী বলেন, নতুন করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য সিন্ডিকেট সভার অনুমতি প্রয়োজন হয়, সেহেতু সিন্ডিকেট সভা না হওয়া পর্যন্ত সহকারী নির্বাচন কমিশনার সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ রানা ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ রানা বলেন, আমরা সোমবার নির্বাচন কমিশনাররা বসে ভোটার তালিকার আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবো। এছাড়াও নির্বাচন ২৫ ফেব্রুয়ারি করার জন্য তফসিল পুনর্গঠন করবো।
এর আগে, সবশেষ তফশিল অনুযায়ী ২১ জানুয়ারি ব্রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে ১১ ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. শাহজামান পদত্যাগ করায় নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আগে গত ১৮ নভেম্বর প্রথম তফসিল ঘোষণা করা হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ২০ নভেম্বর ও ০৩ ডিসেম্বর পরপর দুবার তফসিল পরিবর্তন করেন ব্রাকসু নির্বাচন কমিশন।
