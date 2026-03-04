  2. দেশজুড়ে

উখিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র-গুলিসহ পাঁচ রোহিঙ্গা আটক

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ০৪ মার্চ ২০২৬
উখিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র-গুলিসহ পাঁচ রোহিঙ্গা আটক

কক্সবাজারের উখিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ পাঁচ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে র‍্যাব। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দিনগত রাতে উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী পান বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটকরা হলেন, মো. আলম (৩৩), মো. রশিদ (৪৪), সৈয়দ আলম (২৯), নূর কামাল (২৮) ও জাহেদ উল্লাহ (২১)। তারা উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ৪ মার্চ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন র‍্যাব-১৫ কক্সবাজারের মিডিয়া কর্মকর্তা সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক।

তিনি জানান, বালুখালী এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি ডাকাতি করার জন্য সমবেত হয়। খবর পেয়ে ৩ মার্চ রাতে র‍্যাবের একটি অভিযানিক দল সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করলে পাঁচজনকে আটক করা হয়। তবে অন্ধকারে আরও ২-৩ জন পালিয়ে যান।

র‌্যাবের এ কর্মকর্তা জানান, আটকদের দেহ তল্লাশি করে একটি দেশীয় তৈরি পিস্তল ও ম্যাগাজিন, চার রাউন্ড গুলি, একটি ফায়ারকৃত খোসা, একটি দেশীয় একনলা বন্দুক, তিন রাউন্ড রাইফেলের গুলি, দুটি ফোল্ডিং স্টিলের চাকু, তিনটি ধারালো আংটি এবং চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটকরা মাদক ব্যবসা ও ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের মধ্যে মো. আলমের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে টেকনাফ থানায় একটি অস্ত্র মামলা রয়েছে।

আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন ও দণ্ডবিধি অনুযায়ী মামলা দিয়ে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। পলাতকদের গ্রেফতার ও অস্ত্রের উৎস উদ্ঘাটনে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জাহাঙ্গীর আলম/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।