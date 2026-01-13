  2. ক্যাম্পাস

চবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ইমু, সম্পাদক কবির

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ইফাজ উদ্দিন আহমদ ইমু এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন শেখ জুনায়েদ কবির (শায়র)।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত কাউন্সিলে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির বাকি সদস্য হলেন- সহ-সভাপতি সোহেল রানা ও তওহীদুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক নয়ন কৃষ্ণ সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক জেস চাকমা, কোষাধ্যক্ষ ট্যালেন্ট চাকমা এবং দফতর সম্পাদক হয়েছেন অনুত্তর চাকমা।

এছাড়া শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক জাল্লাং এনরিকো কুবি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক বাঁধন পাল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বিষন চাকমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নুসরাত জাহান ইপা, ক্রীড়া সম্পাদক বন্ধন সাহা এবং সমাজকল্যাণ ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন অমৃতা চাকমা। সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অর্ক বড়ুয়া, রতনোনাথ নাধে রয় ও সুদীপ্ত চাকমা।

কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ বলেন, অভ্যুত্থানের পর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মবের নামে দেশের নিরপরাধ মানুষের ওপর হামলা চালালেও এর বিচার এখনো নিশ্চিত হয়নি।

তিনি বলেন, ক্ষমতায় যে সরকারই আসুক, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে কমানো হয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাখাতে জিডিপির ৮ শতাংশ বরাদ্দের দাবি জানিয়ে আসছে।

