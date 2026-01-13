জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
নিকাব নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে ছাত্রীসংস্থার মানববন্ধন
বিএনপি নেতা ও সাংস্কৃতিক সংগঠক মোশাররফ আহমেদ ঠাকুরের নিকাববিরোধী অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) শাখা ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের পাদদেশে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
শাখা ছাত্রীসংস্থার সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌসের সঞ্চালনায় মানবন্ধনে মোশাররফ আহমেদ ঠাকুরের বক্তব্যের নিন্দা জানানো হয়।
মানববন্ধনে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ও রোকেয়া হল সংসদের এজিএস ফাহমিদা আক্তার সাওদা বলেন, হিজাব বা নিকাব নিয়ে কটুক্তিমূলক মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য। পোশাকের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও হিজাবি বা নিকাবি নারীদের ক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতা মানা হয় না, যা স্পষ্ট বৈষম্য। এমনকি পরীক্ষা ও ভাইভাতেও নিকাব নিয়ে চাপ ও অপমানের ঘটনা ঘটছে, এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
তিনি আরও বলেন, আল্লাহর দেওয়া পর্দার বিধান পালন করা আমাদের অধিকার। ২৪-এর অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে এ ধরনের অন্যায় আমরা মেনে নেব না। মোশারফ আহমেদ ঠাকুরের কটুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতে যেন কেউ হিজাব-নিকাব নিয়ে অবমাননা করার সাহস না পায় সেই দাবি জানাই।
জাকসুর কার্যকরী সদস্য ফাবলিহা জাহান বলেন, তথাকথিত বিএনপি নেতা মোশারফ আহমেদ ঠাকুর মুসলিম নারীদের নিকাব নিয়ে কটুক্তিমূলক ও অপমানজনক যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার তীব্রভাবে নিন্দা জানাই। নিকাব মুসলিম নারীর আত্মপরিচয় ও মর্যাদার প্রতীক, এ নিয়ে অবমাননা আমরা কখনো মেনে নেব না।
ছাত্রীসংস্থা জাবি শাখার সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস মোশাররফ আহমেদ ঠাকুরের বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও এরকম আদর্শ ধারণ করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিএনপির ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এএইচ