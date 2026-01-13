শিক্ষার্থীদের প্রত্যাখ্যান
শাকসু নির্বাচন যথাসময়েই হবে, তবে সই করতে হবে অঙ্গীকারনামায়
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন (শাকসু) যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে আশ্বাস পাওয়া গেছে। তবে প্রত্যেক প্যানেলের প্রার্থীদের তিনটি শর্তে অঙ্গীকারনামা সই করতে বলা হয়েছে। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাত ৮টায় ‘প্রশাসনিক ভবন-১’ এর সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শাবিপ্রবির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা হয়, শাকসুর বিষয়ে চলমান অস্থিরতা নিয়ে শাবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী আজ সন্ধ্যায় ঢাকায় নির্বাচন কমিশন অফিসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনসহ নির্বাচন কমিশনারদের সমন্বয়ে ফুল কমিশন সভায় আলোচনায় মিলিত হন। সভায় শাকসু নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আগামী ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশ্বাস পাওয়া গেছে।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বলেন, ‘আজ নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সঙ্গে উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ দেখা করেছেন। ইসি বরাবর আমাদের আবেদন তুলে ধরা হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রত্যেক প্যানেলের দুই থেকে তিনজন করে প্রার্থীদের সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকারনামা পেশ করার কথা বলেছেন।’
অঙ্গীকারনামার তিনটি শর্তের মধ্যে রয়েছে—
এক. শাকসু নির্বাচনের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের কোনো সম্পৃক্ততা নেই;
দুই. শাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে না; এবং
তিন. শাকসু নির্বাচনকালীন ও পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে না।
এই তিনটি অঙ্গীকারে যারা সই করবেন তাদের নাম, মোবাইল নম্বর, শাকসুতে পদের নামসহ সই থাকতে হবে জানান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য।
তবে, অঙ্গীকারনামায় সই করার বিষয়টি প্রত্যাখান করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, তারা মৌখিকভাবে প্রশাসনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনো অঙ্গীকারনামায় সই করবেন না।
শিবির সমর্থিত দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হোসেন শিশির বলেন, ‘আগে পরে যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে এই ধরনের ফাঁদে আমাদের ফেলবেন না। প্রয়োজনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সই করা হোক বা ফের ইসির সঙ্গে অঙ্গীকারনামা সইয়ের বিষয়টি বাতিল করতে আলোচনা করা হোক।’
